Автодорога Київ-Чоп небезпечна для життя місцевих жителів

Відсутність освітлення, світлофорів та пішохідної інфраструктури робить автодорогу Київ - Чоп небезпечною для життя та здоров’я жителів сіл, через які вона проходить.

З такою скаргою на роботу Служби автомобільних доріг у Житомирській області сьогодні звернувся до прокуратури Житомирської області Національний екологічний центр України, повідомили УНІАН у НЕЦУ.

Фахівці НЕЦУ наголошують, що на території села Болярка Житомирського району відсутнє обмеження швидкості, немає жодного світлофору, а освітлення траси не працює. Через відсутність належної пішохідної інфраструктури люди вимушені йти по проїжджій частині поруч з вантажівками, що мчать зі швидкістю 120-150 км/год. У 60 родин є підводи і коні, проте безпечно переїхати дорогу гужовим транспортом неможливо, що паралізує життя села по обидва боки дороги.

У сусідній Березівці будівельники на цілий рік залишили недобудованим пішохідний міст. Увесь цей час діти з двох шкіл, що стоять з одного боку дороги, мали двічі на день перебігати трасу по нерегульованому переходу без обмеження швидкості руху транспорту. Тільки втручання журналістів примусило будівельників закінчити зварювальні роботи та відкрити міст.

Екологи заявляють, що Болярка і Березівка не єдині, хто потерпає від необлаштованості траси Київ - Чоп. 10 листопада жителі села Крупець Радивилівського району на Рівненщині звернулися в обласну прокуратуру та перекрили дорогу на знак протесту проти смертельної небезпеки, на яку вони наражаються щодня: освітлення траси не працює, відсутні необхідні дорожні знаки, вимкнені світлофори.

«За 400 мільйонів євро «Укравтодор» мав не тільки реабілітувати дорожнє полотно до європейських стандартів, але і зробити трасу безпечною. Проте цих грошей йому чомусь не вистачило на кілька сотень метрів пішохідних доріжок, світлофори та відповідні дорожні знаки, – заявила експерт по роботі з міжнародними фінансовими організаціями НЕЦУ Олена Міскун. – Приклад Болярки, Березівки та Крупця показує, що проблема з безпекою дороги є системною, а Укравтодор нехтує вимогами європейських банків, та зневажає інтереси громадян України».

З 2009 року громада села Болярка неодноразово зверталася до посадовців усіх рівнів, у тому числі до прем’єр-міністра Миколи Азарова, проте жодних зрушень щодо ситуації в селі досі не відбулося, йдеться у повідомленні.