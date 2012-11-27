Показники передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини знижуються

В Україні знижуються показники передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, відсоток передачі ВІЛ/СНІДу від інфікованої матері до дитини знизився у 2,5 рази, а рівень інфікованості вагітних – з 0,55 у 2008 році до 0,47% у 2011 році.

У МОЗ наголосили, що рівень інфікованості ВІЛ-інфекцією серед вагітних є індикатором поширення ВІЛ/СНІДу у країні.

Водночас, підкреслили у МОЗ, значна частина вагітних з ВІЛ-інфекцією належить до груп ризику (9% інфікованих жінок активно вживали ін’єкційні наркотики під час вагітності).

Тому боротьба з поширенням ВІЛ/СНІДу серед цієї групи може проводитися лише у комплексі соціальних та санітарно-епідеміологічних заходів, спрямованих на боротьбу з епідемією в цілому, наголосили у відомстві.

Також у МОЗ повідомили, що у 2009 році відсоток ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, становив 4,7%, а у 2011 році цей показник знизився майже у 2,5 рази - до 2,02%.

У МОЗ поінформували, що у 2011 році відсоток жінок, які пройшли системну антиретровірусну профілактику, становив 95,5%, що запобігає передаванню ВІЛ-інфекції від породіллі до немовляти.