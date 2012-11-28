Сьогодні - початок Різдвяного посту

У православних та греко-католиків розпочинається Різдвяний піст.

Різдвяний піст, або Пилипівка, триватиме від 28 листопада до 6 січня включно. В цей час християни обмежують себе в їжі, а також намагаються уникати в своєму житті того, що віддаляє людину від Бога, для того, щоб духовно приготуватися до зустрічі великого свята Різдва Христового.

Протягом посту християни не повинні вживати в їжу продукти тваринного походження - м’ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Різдвяний піст відноситься до не суворих постів, а тому під час нього може вживатися риба та олія.

Є ряд обставин, які дозволяють людині послаблювати свій піст, - хвороба, важка фізична праця, похилий вік, перебування в дорозі. Також від посту звільняються вагітні жінки, малі діти.

Під час посту заборонено звершувати лише вінчання. Щодо інших треб, наприклад, хрещення, - то вони проводяться незалежно від посту.

