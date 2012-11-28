АМКУ попередив про неприпустимість завищення цін

Антимонопольний комітет України попередив учасників ринку лікарських засобів про неприпустимість завищення цін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, про це сказав державний уповноважений комітету Михайло Русинський під час круглого столу, присвяченого обговоренню актуальних питань на ринках лікарських засобів.

Він підкреслив, що АМКУ підготував проект обов’язкових для розгляду рекомендацій найбільшим учасникам зазначених ринків з метою запобігання порушенням конкурентного законодавства. Рекомендації стосуватимуться недопущення необґрунтованого підвищення цін на ліки і створення їхнього дефіциту, зокрема, у періоди підвищення попиту на лікарські засоби.

За його словами, крім того, Голова АМКУ Василь Цушко дав доручення, згідно з яким територіальні відділення комітету нададуть аналогічні рекомендації учасникам регіональних ринків.

Як повідомив М.Русинський, АМКУ здійснює дослідження ринку оптової реалізації лікарських засобів.

У ході проведення першого етапу цього дослідження комітет опитав усіх суб’єктів, які мають ліцензії на оптову реалізацію. За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що на ринку оптової реалізації лікарських засобів із 500 ліцензіатів фактично працюють 170. При цьому частка 5 лідерів ринку оптової реалізації лікарських засобів у 2011 році перевищувала 70%.

У зв’язку з цим АМКУ досліджує діяльність 10 основних учасників ринку оптової реалізації лікарських засобів на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства.

Разом з цим, органи АМКУ провели дослідження 138 регіональних ринків роздрібної торгівлі лікарськими засобами (в обласних центрах та у 2-3 районах кожної області). За результатами дослідження на 16 таких ринках виявлено ознаки колективної монополії, на 94 – ознаки індивідуальної монополії.

За результатами цієї роботи розпочато 36 справ про порушення конкурентного законодавства, з них: 6 – у вигляді зловживання монопольним становищем, 3 – у вигляді антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування, 1 – у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання; 9 – у вигляді поширення інформації, яка вводить в оману споживачів.

Найпоширенішими ціновими порушеннями конкурентного законодавства на регіональних ринках є зловживання монопольним становищем шляхом завищення цін на лікарські засоби.

Неціновими порушеннями є випадки недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, яка вводить в оману споживачів, а саме: поширення неправдивої інформації про найнижчі ціни, неповні відомості про особливості реалізації товару та знижок на нього із замовчуванням окремих фактів, які можуть суттєво вплинути на вибір споживачів тощо.