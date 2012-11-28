Завтра в Україні – до +17°

Завтра, 29 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується, лише вдень у західних областях пройде дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці на більшій частині території будуть тумани. Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах та на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті до 14°; у південній частині вночі 5-10° тепла, в Криму до 13°, вдень 12-17°.

У Києві та області без опадів. Вночі та вранці туман. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°. По м. Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.