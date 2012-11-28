«Свічкова хода» - на підтримку людей з ВІЛ-інфекцією

29 листопада о 17:00 в рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом у столиці відбудеться щорічна акція «Свічкова хода-2012».

Як повідомили УНІАН у прес-служба Київської міської державної адміністрації, у рамках заходу відбудеться інтерактивний флеш-моб – свічкова інсталяція на сходах Українського дому. Волонтери, патронажні сестри Червоного Хреста, учасники Всеукраїнського молодіжного форуму «Не дай СНІДу шанс!» та всі охочі зможуть долучитися до запалення свічок та викладання їх у формі «червоної стрічки», що є загальновизнаним символом взаєморозуміння та підтримки людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом.

У Київській міській організації Товариства Червоного Хреста інформують: темпи зростання захворюваності на ВІЛ/СНІД в Україні є одними з найвищих у світі. З 1994 року кількість хворих щорічно збільшується на 25-30%. Фахівці прогнозують, що за такої тенденції до 2014 року ВІЛ-позитивний статус матимуть близько 800 тис. українців, тобто 3-3,5% дорослого населення України. Таким чином, смертність від наслідків СНІДу становитиме третину випадків серед причин смертності всіх чоловіків віком від 15 до 49 років і майже 50% жінок цієї вікової групи.

Уперше Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом відзначили 1 грудня 1988 року. До нині головною метою акції є об’єднання й порозуміння, формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, подолання стигми та дискримінації щодо тих, хто живе з ВІЛ/СНІДом. Також організатори прагнуть привернути увагу молоді, проінформувати громадськість про шляхи передачі ВІЛ та наголосити на необхідності в проходженні тестування.