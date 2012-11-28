В Україні надвисокий рівень розповсюдження ВІЛ-інфекції

В Україні рівень розповсюдження ВІЛ-інфекції - один із найвищих у Європі.

Про це заявила представник Фонду народонаселення ООН в Україні Нузхат Есан сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, на 1 січня 2012 року в Україні зареєстровано 204 тис. 403 ВІЛ-інфікованих.

«Найбільш уразливі – молодь і підлітки. Вони схильні до того, щоб вести ризикований спосіб життя - вживання алкоголю, наркотиків сприяє цьому. Нам треба достукатися до молодих людей», - зазначила Н.Есан.

Вона наголосила, що молодь недостатньо поінформована про ризики для їхнього здоров’я, шляхи передачі ВІЛ та про інші інфекції, які передаються статевим шляхом, та методи профілактики.

«Більшість молодих людей вважають, що ця небезпечна хвороба їх не торкнеться. Тому ви вирішили запровадити проект щодо профілактики безпечної поведінки та запобігання СНІДу серед молоді. Створено серію фільмів для молоді, які призначені для поширення знань щодо ВІЛ-інфекції, безпечної поведінки, для формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих. Це дуже інноваційний підхід», - сказала Н.Есан, підкресливши, що 84% молодих людей користуються переважно інтернетом, тому й відео можна буде подивитися саме там.

Учасники прес-конференції також розповіли, що головними героями фільмів стали двоє студентів-журналістів, які досліджували проблему СНІДу в Україні. Їхніми співрозмовниками були лікарі, соціальні працівники, експерти, прості перехожі.

Відео будуть доступні на сторінці Фонду народонаселення ООН в Україні у мережі Facebook, Youtube, а відеодиски поширюватимуться у Клініках, дружніх до молоді.

У свою чергу завідувач методично-організаційного моніторингового центру Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАДИТ Лідія Романенко зазначила, що в Україні понад 100 Клінік, дружніх до молоді. За словами спеціаліста, ці спеціалізовані установи покликані надавати інформацію, забезпечувати професійний рівень надання послуг та консультувати щодо профілактики ВІЛ-інфекцій та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

«Протягом 2012-2016 років у рамках виконання другої Програми допомоги Україні Фонд народонаселення надаватиме підтримку у поширенні медико-соціальних послуг, зокрема, у сільській місцевості», - наголосила Л.Романенко.