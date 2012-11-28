Необхідно усунути штучні бар’єри виходу на ринок України банків пуповинної крові

Антимонопольний комітет України рекомендував Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань припинити дії, що містять ознаки порушення конкурентного законодавства.

Зокрема, Держслужба соцзахворювань має вжити заходів щодо недопущення порушення строків прийняття рішень про видачу або відмову у видачі ліцензії, залишення заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини без розгляду (з відповідним обґрунтуванням), повідомили УНІАН у прес-службі АМК.

Як встановив Комітет, Держслужба соцзахворювань з 2011 року прийняла рішення про видачу зазначеної ліцензії лише двом суб’єктам господарювання.

Інші суб’єкти господарювання внаслідок бездіяльності Держслужби соцзахворювань були усунені із зазначеного ринку.

За інформацією окремих учасників ринку банків поповинної крові, потенційними гравцями цього ринку можуть бути близько 100 суб’єктів господарювання.

Отже, така поведінка Держслужби соцзахворювань призвела до обмеження конкуренції на зазначеному ринку.

Про результати розгляду рекомендацій Держслужба соцзахворювань має повідомити Комітет у десятиденний термін.

Присутній на засіданні Комітету представник Держслужби соцзахворювань повідомив, що рекомендації будуть виконанні, зазначили в АМК.