Розмір щомісячної держдопомоги хворим на ВІЛ/СНІД дітям збільшено вп’ятеро

Розмір щомісячної державної допомоги дітям, хворим на ВІЛ/СНІД, збільшено вп’ятеро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, в Міністерстві юстиції зареєстровано наказ МОЗ України від 26 листопада за №946, яким передбачена виплата щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, віком до 18 років, в сумі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 грн).

Згідно із законодавством, наказ стане чинним після оприлюднення в "Голосі України" за 29 листопада 2012 року, підкреслили в міністерстві.

За даними прес-служби, наказ було розроблено на виконання постанови Кабінету міністрів України №852 від 12 вересня 2012 року "Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ", яка була офіційно опублікована 18 вересня 2012 року.

Перерахування коштів відбуватиметься за увесь період від моменту офіційної публікації постанови КМ України №852, тобто від 18 вересня 2012 року, наголосили в МОЗ.

Міністерство охорони здоров`я України вже направило в регіони листи з проханням здійснити виплату в межах бюджетних асигнувань загального фонду бюджету на 2012 рік та повідомити МОЗ України, Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу й інших соціально небезпечних захворювань, а також Державну установу "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" у термін до 30 листопада щодо оплати вказаної щомісячної державної допомоги, зазначається в повідомленні.

Досі розмір державної допомоги такій категорії хворих становив два неоподаткованих мінімуми, або 34 грн в місяць на одну дитину, зазначили в міністерстві.