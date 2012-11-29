Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає Україну розвивати сучасні послуги для дітей з особливими потребами.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН повідомленні ЮНІСЕФ, в Україні проживають понад 8 мільйонів дітей, з яких більше 165 тисяч – діти з інвалідністю. Україна ратифікувала Конвенцію про права дитини та Конвенцію про права інвалідів, які регулюють права дитини та відображають світові тенденції всебічного їхнього захисту.

У ЮНІСЕФ наголошують, що реалізація статей цих конвенцій щодо питання інклюзії, охорони здоров’я, соціальної інтеграції та зростання у сімейному середовищі дітей з особливими потребами вимагає удосконалення національного законодавства та запровадження сучасних послуг, які б задовольняли потреби дітей та сімей, які їх виховують.

Сьогодні у Харкові розпочався дводенний Форум з питань раннього втручання, який проводить Дитячий фонд ООН у партнерстві з Харківською облдержадміністрацією, Харківською міською радою та Інститутом раннього втручання з метою визначення механізмів покращення надання соціальних, медичних та освітніх послуг дітям молодшого віку з особливим потребами.

Послуга раннього втручання мінімізує затримки та відхилення у розвитку дитини. «Діти з особливими потребами – одна з найбільш вразливих груп дітей в Україні. Тому надзвичайно важливо забезпечити всебічний розвиток таких дітей від самого народження через послуги раннього втручання. Це перший крок на шляху попередження розлучення дитини зі своєю родиною і потрапляння до інтернатного закладу», - зазначив заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Руді Лухманн.

У форумі в Харкові беруть участь представники неурядових організацій з 10 міст України, центральної виконавчої та місцевої влади, Академії медичних наук, Національної асамблеї інвалідів України, фахівці закладів сфери охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, міжнародні та вітчизняні експерти у сфері надання медико-соціальних послуг для дітей раннього віку з особливими потребами.

На форумі було досягнуто розуміння щодо подальшого розвитку і механізмів впровадження послуг раннього втручання. Учасники визначили шляхи систематизації послуги раннього втручання за допомогою розробки нормативно-правової бази і програми її впровадження.