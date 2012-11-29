Завтра в Україні очікується тепла, дощова погода.

У Карпатах очікуються дощі з мокрим снігом, лише вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї, а вдень у більшості західних та північних областей без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, в південних та центральних областях 6-11°; вдень 7-12°, на півдні та сході до 16°, на крайньому заході місцями 3-5° тепла; у Криму вночі 10-15°, вдень 14-19°.

У Києві та області у п’ятницю вночі очікуються невеликі дощі, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.