Список фармомпаній, яким радять не завищувати ціни на ліки

Антимонопольний комітет України оприлюднив список компаній, яким рекомендував не завищувати ціни на ліки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, рекомендації надані з метою запобігання порушенням конкурентного законодавства на фармацевтичному ринку, зокрема, у періоди підвищення попиту на лікарські засоби у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Відповідні зобов’язання висунуті ТОВ «Гледфарм ЛТД», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ПАТ «Лекхім-Харків», ТОВ «Фармпланета», ТОВ «Юрія-Фарм», АТВТ «Галичфарм», ПАТ «Київський вітамінний завод», ТОВ «ФРА-М», ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», ВАТ «Київмедпрепарат», ПАТ «Фармак», ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛЗ», ТОВ «АВС ЛОГІСТІК ПАРК», ПАТ «Альба Україна», ПТПМП фірма «Едельвейс», ТОВ «Вента.ЛТД», ТОВ «Оптова компанія «Дарниця».

Про результати розгляду рекомендацій вказані учасники ринку мають повідомити Комітет у п’ятнадцятиденний строк з дня їх отримання.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада державний уповноважений АМК Михайло Русинський поінформував, що комітет попередив учасників ринку лікарських засобів про неприпустимість завищення цін.

Він підкреслив, що АМКУ підготував проект обов’язкових для розгляду рекомендацій найбільшим учасникам зазначених ринків з метою запобігання порушенням конкурентного законодавства. Рекомендації стосуватимуться недопущення необґрунтованого підвищення цін на ліки і створення їхнього дефіциту, зокрема, у періоди підвищення попиту на лікарські засоби.