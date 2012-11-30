Українцям продають смертельні психотропні таблетки для схуднення

Серед побічних дій від прийому препарату – тахікардія, аритмія, зриви ритму, болі в серці, болі суглобів, оніміння кінцівок.

В Україні продовжують вільно продаватись заборонені ще в 2010 році засоби для схуднення, які містять психотропну речовину сибутрамін, яку у світі давно визнали небезпечною для життя.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Гроші", яка знайшла дівчат, які постраждали від страшних пігулок. Одна з дівчат, Олена, підірвала таблетками своє здоров`я. "У мене було таке відчуття, що я ніби як зомбі жила", – пригадує дівчина. Лікарі кажуть, що Олена вижила лише тому, що вчасно припинила вживати свої пігулки.

Інша жінка за бажання схуднути заплатила своїм життям і лишила сиротою п`ятирічного сина. Офіційна причина смерті – зловживання таблетками для схуднення, які містять сибутрамін.

"Були зафіксовані летальні випадки серед молодих дівчат, які приймали сибутрамін. Серед побічних дій від прийому препарату – тахікардія, аритмія, зриви ритму, болі в серці, болі суглобів, оніміння кінцівок", – каже віце-президент Асоціації дієтологів України Олександра Кириленко.

Проте препарати з сибутраміном продовжують вільно продаватись в Україні. В Інтернеті кожен бажаючий може замовити смертельні таблетки з доставкою прямо додому, при цьому менеджери з продажу запевняють, що після прийому пігулок ніяких побічних дій не буде і буде "чудове самопочуття".

Але виявилось, що заборонені препарати можна придбати і в київських аптеках. Поблизу від метро "Оболонь" журналісти "Грошей" знайшли аптечний кіоск, у якому продавали психотропні пігулки. І навіть після прибуття на місце події викликаних журналістами співробітників міліції, заклад спокійно продовжив торгувати небезпечними "ліками" і відпускати товар усім охочим покупцям.

korzonews.info