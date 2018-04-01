Цибуля: рецепти для здоров`я і краси

За поживністю ріпчаста цибуля серед усіх овочів займає третє місце, після буряку і кореня петрушки. Вона містить цукор, білки, жири, органічні кислоти, мінеральні солі - кальцій, залізо, калій, фосфор, натрій і магній. Цибуля багата на вітаміни С (80-100 г сирої цибулі цілком задовольняють добову потребу людини в цьому вітаміні), В1, В2, В6, Е, РР. Характерний запах зумовлюють ефірні олії, що містять сірку. Ці олії містять фітонциди (леткі речовини), що мають лікувальну й антимікробну дію.

Коли болить голова, помасажуйте чоло цибулевим соком. У разі застуди добре покласти дрібно порізану цибулю в шкарпетки і вдягти їх на ніч.

Цибуля є чудовим профілактичним засобом від грипу, нежитю, запалення горла, допомагає під час кашлю. Зокрема, кашель досить успішно лікує цибулевий сироп: відварити 100-120 г дрібно нарізаної цибулі в 250 г води протягом 5-10 хвилин, процідити. Додати 10 чайних ложок цукру і варити на малому вогні до стану сиропу. Приймати 2-6 чайних ложок на день. У разі грипу чи нежитю та з метою профілактики в розпал респіраторно-вірусних захворювань натріть на дрібній тертці цибулину і подихайте подовше над цибулевою кашкою. Можна також загорнути свіжонатерту цибулю в марлю і вкласти тампони в ніздрі. У цей період потрібно також побільше їсти цибулі. Щоб убити бактерії в роті, досить пожувати цибулю протягом 3 хвилин.

Свіжа цибуля загоює рани й легкі опіки. Чудовим антисептичним пластиром є тонка напівпрозора шкірочка між шарами цибулі. Її накладають безпосередньо на уражене місце і прикривають зверху марлею. Цей метод знижує ймовірність утворення шрамів на шкірі. Запечену у тісті цибулю прикладають до наривів, які ще не визріли, з метою прискорення цього процесу. А соком свіжої цибулі добре протирати місця укусів бджіл (попередньо вийнявши жало), ґедзів, комарів. Це зменшить неприємні відчуття та запобігатиме набряканню тканин. Якщо ж розрізану цибулину підвісити чи покласти біля лампи, завдяки її ефірним випаруванням комарі зникнуть зовсім.

Свіжа цибуля, стимулюючи секрецію залоз, поліпшує травлення, підсилюючи виділення шлункового соку, збуджує апетит, лікує розлад шлунка, має сечогінну дію, а також заспокоює нервову систему. Якщо прийняти на ніч чайну ложку цибулевого соку, змішаного з молоком чи медом, то сон значно поліпшиться.

Цибуля зміцнює м`язи серця і поліпшує у ньому кровообіг, запобігаючи ішемічній хворобі, знижує рівень холестерину в крові. У разі високого тиску змішайте в рівних частинах сік цибулі й мед. Приймайте по дві чайні ложки один раз на день протягом тижня. Після поліпшення продовжуйте приймати ще протягом кількох днів.

Про збудливу і тонізувальну дію цибулі відомо давно. Турецькі медики дійшли висновку, що цибуля і витяжки з неї є серйозною конкуренцією Віагрі. При цьому цибуля і препарати на її основі не мають жодних ускладнень на відміну від подібних препаратів. Споживання цибулі дає збудливий ефект через потужний вплив на слизові оболонки. Цибуля не тільки підвищує потенцію чоловіків, а й сексуальність жінок, тому корисна обом партнерам. А для чоловіків ще і тим, що сприяє профілактиці онкологічних захворювань передміхурової залози. Співробітники американського Національного інституту раку дійшли висновку, що вживання 10 г цього овочу на день удвічі знижує ризик виникнення пухлини простати. А болгарські вчені рекомендують при аденомі і гіпертрофії простати з`їдати на ніч невеличку голівку цибулі з хлібом і сіллю чи випивати з медом сік однієї голівки цибулі.

Для зміцнення здоров`я індійські лікарі пропонують наступні рецепти. Порізати чотири середні цибулини і покласти їх на 2-3 години в чашку з гарячою водою. Процідити і пити 2-3 рази на день перед їдою. Дрібно натерти 1-2 цибулини, змішати зі столовою ложкою меду і приймати 2-3 рази на день.

Протипоказань для вживання цибулі небагато: її не рекомендують їсти за хвороб кишечнику і каменів у нирках.

ЦИБУЛЯ ДЛЯ ВРОДИ

· Живильна маска для будь-якої шкіри. Свіжий сік цибулі змішайте з рідким медом (1:1 чи 2:1) і нанесіть на шкіру обличчя на 15-20 хвилин. Зніміть маску спочатку вологим, потім сухим тампоном. Ця маска ще й відбілює. Щоб звести пігментні плями і ластовиння, робіть таку маску щодня до бажаного ефекту.

· Маска для жирної шкіри. З двох голівок ріпчастої цибулі вичавте сік, до кашки додайте столову ложку соку лимона і накладіть маску на обличчя на 20-25 хвилин, потім змийте її теплою і сполосніть холодною водою.

· Відбілювальна маска. Ріпчасту цибулю подрібніть на тертці, змішайте в рівних частинах зі збитим білком і нанесіть на обличчя. На віка накладається примочка з настоєм ромашки. Маска змивається холодною водою.

· Вугри можна вивести, змазуючи їх 2-3 рази на день цибулевим соком.

· Щоб вивести мозолі, вимочіть лушпиння в оцті протягом 12-14 днів. Накладіть на мозоль шар такого лушпиння і зав`яжіть на усю ніч. Повторіть кілька разів.

· Якщо дуже випадає волосся і дошкуляє лупа, за годину чи дві до миття в шкіру голови втирають свіжий цибулевий сік чи кашку, замотують голову рушником, потім змивають.

· Для зміцнення волосся і проти лупи використовують настій лушпиння: 25 г лушпиння цибулі на 0,5 л окропу, настоюють 15 хвилин і прополіскують волосся після миття.

· Для сухого волосся змішайте по чайній ложці протертої цибулі, яєчного жовтка, меду і олії. Суміш нанесіть на волосся, голову вкутайте рушником, через годину змийте.

· Для фарбування світлого волосся можна використовувати відвар лушпиння: волосся стає яскраво-золотавим. 30-50 г лушпиння прокип`ятіть у 200 г води протягом 20 хвилин. Процідіть. Цим відваром пофарбуйте волосся після миття: змащуйте його тампоном доти, поки не буде потрібний вам колір.

Юлія Мартиненко