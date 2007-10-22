Якщо хочете швидко позбутися хвороб, очищуйте кров

Будь-яка хвороба зазвичай означає, що кров в організмі також не є здоровою: вона забруднена шлаками, токсинами, бактеріями. Тому якщо паралельно з лікуванням проводити очищення крові, шлях до одужання буде значно коротшим.

Пропонуємо кілька способів очищення крові.

-2 склянки меду, 1 склянка потовченого насіння кропу, 2 ст. л. коріння валеріанизалити 2 л окропу і настояти в термосі упродовж доби. Процідити, вживати по 1 ст. л. за 30 хв до їди протягом місяця.

-1 ст. л. подрібненої кропиви залити 1 склянкою окропу, настояти 45 хв, вживати по 1 ст. л. за 30 хв до їди зранку і ввечері протягом місяця.

-Сік журавлини з додаванням невеликої кількості меду вживати перший тиждень по 0,5 склянки 3 рази на день, другий тиждень – 2 рази на день, третій– 1 раз на день.

1,5 ст. л. імбиру (порошку) залити 1, 5 л окропу і витримати на малому вогні 20 хв. За 5 хв до зняття з вогню додати щіпочку чорного перцю. Процідити, остудити, щоб суміш була ледь теплою, додати 3-4 ст. л. меду, розмішати. Зберігати в холодильнику. Вживати у теплому вигляді як чай, взявши по 1/3 імбирного чаю, лимонного соку і теплої води, за 30 хв до їди 3 рази на день, доки не вип’єте увесь відвар.