В Україні заборонили молдавський соняшник та іспанський салат

Державні інспектори з карантину рослин виявили у партії салату, яка поступила з Іспанії, небезпечного шкідника.

А в вантажі соняшнику, який прибув з Молдови, було виявлено два карантинні бур’яни. Про це повідомили у прес-службі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, передає УНН.

Наразі щодо заражених партій рослинної продукції вжито всіх необхідних фітосанітарних заходів. У Київській області під час проведення фітосанітарного контролю вантажів в пункті карантину рослин "Святошин" зупинено вантаж, який надійшов з Іспанії. Державні інспектори з карантину рослин виявили у партії салату вагою 13,4 тонн західний квітковий трипс - шкідника, який вражає рослини.

В Одеській області в пункті карантину рослин "Ренійський морський порт" інспектори з карантину рослин виявили у вантажі соняшнику вагою 2871 тонн амброзію полинолисту та сорго алепське – небезпечні карантинні бур’яни. Партія надійшла з Молдови, проте буде реекспортована до Туреччини, оскільки вона не виставляє вимог до даних бур’янів.

Раніше повідомлялось, що Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення в країну бразильської свинини та дитячого харчування з Бєларусі. Співробітники інституту виявили в продуктах тваринного походження (сухій молочній суміші для дитячого харчування "Беллакт Біфідо 2"), вироблених підприємством Волковиське ВАТ "Беллакт" (Бєларусь), невідповідність за мікробіологічними показниками (цвіль).

Потім Бєларусь пояснила, звідки у молочній суміші, що постачається в Україну, взялася пліснява.

korzonews.info