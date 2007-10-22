Характер людини залежить від групи крові

Такий висновок зробили японські науковці. Зокрема вчений Іошитаке Номі провів масштабне дослідження, в якому брали участь понад мільйон громадян Країни Сонця. Які ж риси найпритаманніші власникам тієї чи тієї групи крові?

Перша група. Ті, в чиїх жилах тече кров цієї групи, люблять завжди бути попереду, цілеспрямовані й наполегливі у досягненні мети. Вони зазвичай правильно орієнтуються в ситуації, тож обирають вірний шлях у розв`язанні проблем. Ці люди упевнені в своїх можливостях. Однак інколи перелічені гарні риси переходять у надмірну амбіційність. Ще як недолік їхнього характеру можна назвати ревнивість і суєтність.

Друга група. Любителі гармонії і порядку в усьому: душі, стосунках, справах. Вони гарні колеги і партнери, бо уміють знаходити компроміси, неупереджені і доброзичливі. Зазвичай власники другої групи вразливі та чутливі до чужих проблем. Проте вони можуть бути занадто упертими та не вміють розслаблятися.

Третя група. Індивідуалісти, які не звикли зважати на думку інших, тим паче керуватися нею. Адже їхні власні рішення, як правило, розумні й адекватні. Проте у разі потреби вони можуть легко пристосуватися до обставин, які диктує життя. І все ж прагнення незалежності може довести їх до абсурду.

Четверта група. "Душа колективу" - таку оцінку часто дають представникам цієї групи. Адже вони не лише спокійні й урівноважені, тактовні й справедливі, а й уміють розважити оточуючих. Проте інколи, лише з відомих їм причин, ці люди стають занадто різкими. А ще - процес прийняття рішення у них невиправдано затягується, вони не люблять відповідальності.