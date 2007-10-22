Стан здоров`я залежить від зросту

Невисокі люди більше скаржаться на свій психічний і фізичний стан, стверджують датські учені.

Дослідники вивчили дані опитування 14 тисяч чоловік і дійшли висновку, що чоловіки нижчі 162 см і жінки нижчі 151 см вважають своє здоров`я гіршим, ніж у інших людей. Правда, в ході опитування реальний стан людей не перевірявся, враховувалося тільки їх уявлення про нього.

Учені вважають, що зі збільшенням зросту, поліпшується уявлення людини про своє здоров`я. Так, якщо чоловік зможе підрости на 7 см, а жінка на 6 см, їх уявлення про здоров`я значно покращає. Приблизно те ж відбувається з людьми, які страждають ожирінням, при втраті ваги на 10-15 кг.

«Низькорослі люди випробовують проблеми в таких сферах як освіта, робота і стосунки з людьми середнього зросту. Хоча наше дослідження не робить висновку, що маленький зріст веде до погіршення здоров`я, але очевидно, що люди невисокого зросту вважають, що у них проблеми зі здоров`ям», - сказав автор дослідження доктор Торстен Крістенсен.

Професор педіатрії і росту Гарі Батлер стверджує, що існують докази того, що вищі люди мають краще здоров`я і живуть довше.

«Сучасні діти вищі, оскільки вони ростуть здоровішими, що пов`язано з кращим харчуванням і вдосконаленням системи охорони здоров`я. Ці два чинники взаємозв`язані», - додав професор.

Маленький зріст може бути викликаний відхиленням у розвитку дитини, або низкою захворювань, таких як недостатність гормону росту або синдромом Тернера. При відповідному лікуванні ріст людини може збільшитися на 4-10 см.

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