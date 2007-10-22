В Японії придумали новий спосіб боротьби з курінням

Наступного року японці зможуть купити цигарки в автоматі, тільки якщо матимуть спеціальну картку.

Всі автомати із сигаретами обладнають зчитувальним пристроєм, до якого потрібно прикласти персональну картку із записаним на мікрочіпі віком курця.

Таким чином в країні хочуть обмежити доступ до тютюну неповнолітнім, які зараз безперешкодно можуть купувати сигарети в автоматах. За статистикою, так зараз роблять 83 відсотки старшокласників.

Видавати персональні картки курців в Японії почнуть вже у грудні цього року.

ICTV