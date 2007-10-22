Каберне і мерло перешкоджають розвитку раку шлунка

Виявлено здатність червоного вина і виноградного соку уповільнювати розмноження небезпечних бактерій в нашій травній системі. Це перешкоджає розвитку виразки шлунка, тифу і лістеріозу.

Дослідники з Університету Міссурі в Колумбії займалися дослідженням червоних вин. З’ясувалось, що багато з них - і особливо каберне, мерло і цинфандель - мають антимікробну дію, перешкоджаючи розмноженню шкідливих мікробів у кишечнику, практично не впливаючи на поділ "корисних".

Серед всіх досліджених бактерій найбільший протимікробний ефект був продемонстрований для Helicobacter pylori, що пов’язують з виразкою шлунка. Дослідження на тих же видах мікробів низки білих вин поки не дали результатів.

Про користь червоного вина для серцево-судинної системи заявляли неодноразово, але для профілактики травних розладів учені рекомендують вживати його вперше.

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