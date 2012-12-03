Наркокур'єр перевозив у кишечнику кокаїн

Співробітниками Управління з боротьби із незаконним оборотом наркотиків спільно з військовослужбовцями Держприкордонслужби перекрито канал контрабандного надходження кокаїну з однією з північних країн Європи на територію Одеської області, повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в облУВС, «правоохоронці затримали раніше судимий 36-річного одесита, що перевозив у кишечнику смертельний білий порошок, який виявився кокаїном».

Шляхом хірургічного втручання лікарі однієї з міськлікарень Одеси витягнули з кишечнику затриманого чужорідні предмети в кількості 28 контейнерів овальної форми. У кожному був білий порошок вагою 5-10 грамів, упакований у поліетилен і віск.

Вилучені капсули оперативники направили на експертизу, яка підтвердила, що в них був «важкий» наркотик - кокаїн. Наркокур`єр зізнався, що доставив до Одеси наркотик» на літаку з однієї зі скандинавських країн з метою подальшого збуту. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить більш як 400 тис. грн.

Зараз затриманий перебуває в міськлікарні під охороною. Стосовно наркокур`єра відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України. Матеріали зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.