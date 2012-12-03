Сьогодні в Україні оголошено штормове попередження
08:51, 03 грудня 2012Країна
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Пройдуть рясні дощі та мокрий сніг
На понеділок синоптики передають штормове попередження. На всій території України спостерігатиметься погіршення погодних умов.
У південній частині, вдень у центральних та східних областях сильні дощі, у західній частині, вранці та вдень у північних областях мокрий сніг.
На Одещині та в Криму місцями пориви вітру 25-30 м/с. На решті території вітер східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
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