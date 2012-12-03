У Києві відбудеться Всеукраїнська нарада щодо прав дитини

У вівторок, 4 грудня, під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться Всеукраїнська нарада з питань захисту прав дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, під час наради буде обговорено широке коло питань захисту прав дитини, виконання указів і доручень Президента з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту дітей, захисту прав дітей з особливими освітніми та медичними потребами, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у конфлікті з законом.

Також Уповноважений Президента України з прав дитини представить звіт за рік своєї діяльності.

У Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини візьмуть участь керівники центральних і місцевих органів влади, представники Адміністрації Президента, Генеральної прокуратури, місцевого самоврядування, а також громадських і міжнародних організацій, релігійних конфесій.