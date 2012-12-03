Скільки в Україні ВІЛ-інфікованих

Національна програма з боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу за п`ять років жодного разу не фінансувалася в повному обсязі.

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ - Україна» (№ 197 від 3 грудня), про це заявив голова Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні Андрій Клепіков, коментуючи дані доповіді Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу, приуроченої до Всесвітнього дня боротьби зі СІНДом, який відзначається 1 грудня.

За офіційними даними, в Україні налічується більш як 120 тисяч ВІЛ-інфікованих. При цьому, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров`я, кількість ВІЛ-інфікованих в Україні становить близько 400 тисяч осіб. У доповіді зазначається, що антиретровірусну терапію в нашій країні одержують близько 20% офіційно зареєстрованих пацієнтів.

Як сказав А.Клепіков, у 2005 році від хвороб, пов`язаних з ВІЛ, в Україні померло 2185 осіб, а в 2011 році - вже 3735. На його думку, в боротьбі зі СНІДом Україна істотно програє іншим країнам, а ризик померти у пацієнтів з ВІЛ в Україні вищий, ніж у слаборозвинених країнах Африки.

Разом з тим, у Державній службі з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням заявили, що рівень інфікування ВІЛ в країні, навпаки, знижується.

"Якщо п`ять років тому приріст захворювання серед молодих людей віком від 15 до 24 років становив 16%, то сьогодні - 3,6%" - повідомила голова держслужби Тетяна Александріна.

У відомстві визнали, що на боротьбу з ВІЛ/СНІДом з державного бюджету виділяється дуже мало коштів. "Ми діємо в рамках належного нам фінансування. Наприклад, в 2012 році його обсяг становив 305 млн. грн при запланованих більш як 600 млн. грн" - пояснили газеті в держслужбі, зазначивши, що бюджетний запит 2013 року на зазначені цілі становить 846 млн. грн.

За даними звіту, в світі на боротьбу зі СНІДом було витрачено 22 млрд доларів. Майже в усіх країнах Східної Європи і Центральної Азії зовнішні донори фінансують до 60% програм з профілактики ВІЛ. В Україні міжнародні фонди фінансували до 50% заходів щодо боротьби з ВІЛ.