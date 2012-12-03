Кабмін схвалив угоду з Червоним Хрестом

Уряд схвалив проект Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця про юридичний статус Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та її представництва у місті Києві».

Як повідомляє Урядовий портал, документ схвалено 28 листопада.

Метою ратифікації угоди є набрання чинності Угоди між урядом України та Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця про юридичний статус Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та її представництва у місті Києві, підписаної 6 лютого 1997 року в м. Женеві.

Також зазначається, що ратифікація угоди надасть можливість створити правове підґрунтя для здійснення гуманітарної місії, спрямованої на допомогу у вирішенні гострих соціальних питань, яку виконує в Україні Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також правові засади для забезпечення легітимності участі України у міжнародному співробітництві.