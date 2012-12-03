Допоможіть врятувати життя Юлії!

Звертаємось до Всіх небайдужих людей доброї волі з проханням надати допомогу в лікуванні чудової людини, дитини, дружини та сестри Козак (Заглинської) Юлії Миколаївні (1985 року народження), уродженки с. Княжичі, Київської обл., Броварського р-ну., в якої встановили діагноз цироз печінки в результаті аутоімунного гепатиту.

Вже на протязі 15 років Юлія бореться з цією страшною хворобою, у 2008 році проводилося лікування стовбовими клітинами, які не сприйняв організм хворої. Трансплантація печінки від живого родинного донора – неможлива за несумісністю групи крові. На даний час хвороба активно прогресує хвора дуже втратила вагу, пожовтіли очі. Врятувати Юлію може тільки трансплантація цілого органа, яка є можливою в Білорусії та коштує 80 500 доларів США, де вже пройдено передопераційне обстеження та видано медичний висновок про необхідність трансплантації печінки. Рідні, близькі і друзі допомагають хто чим може, на даний час вже зібрана певна сума для пересадки органу, але для звичайної родини така сума є дуже великою. Тож рідні Юлії звертаються до Вас допомогти перемогти в цій нелегкій битві за життя.

Просимо допомоги в зборі коштів на її лікування або ж просто у молитві до Бога за здоров`я Юлії! Допоможіть чим зможете! Всі деталі можна дізнатися на сторінці створеній для збору коштів на лікування Юлії у соціальній мережі http://vk.com/club46453113

Також просимо розмістити дане звернення у всіх можливих джерелах!

Звертайтесь за цими номерами:

номер телефону матері: +38 098 270 51 44

номер телефону чоловіка: +38 096 106 10 92

домашній +38 045 94 38316

Реквізити:

Установа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО Банку: 305299

КОД ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку № 5577.2127.0684.3474.

(матеріальна допомога на лікування Козак Юлії Миколаївни)