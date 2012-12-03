Проблеми інвалідів у пріоритетах влади - Янукович

Президент України Віктор Янукович наголошує, що усунення бар`єрів на шляху до самореалізації осіб з особливими потребами, їхнього духовного та культурного зростання, гарантування доступу до гідної освіти і робочих місць на сьогодні є одним із пріоритетних напрямів соціальної політики держави.

Про це йдеться у розміщеному на сайті Президента зверненні з нагоди Міжнародного дня інвалідів, який відзначається 3 грудня.

В.Янукович висловив переконання, що «реалізація нових соціальних ініціатив сприятиме інтеграції таких людей у сучасне суспільство, забезпеченню підтримки їхніх сімей».

Він закликав усіх «відкрити свої серця для добра, перейнятися проблемами людей з обмеженими можливостями, створити для них умови, які дадуть змогу відчувати себе рівними серед рівних».