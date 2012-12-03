Водіїв закликають бути пильними за кермом - ожеледь

ДАІ міста Києва попереджає про погіршення погодних умов і закликає водіїв бути обережними та уважними на дорогах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з початку тижня очікується зниження температури повітря, мокрий сніг, сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

З огляду на це Державтоінспекція рекомендує водіям бути уважнішими на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму і дистанції, правил маневрування, з особливою обережністю рухатися мостами й естакадами, а під час руху в умовах недостатньої видимості включати ближнє світло фар.

ДАІ просить не забувати також про заміну гуми на зимову, перевірку гальмівної системи й світлотехніки, а також дотримання правил паркування.