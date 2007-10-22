”Прес-конференція, присвячена оголошенню початку Національного конкурсу серед ЗМІ “Єднаймося заради дітей. Єднаймося проти СНІДу”

Прес-конференція, присвячена оголошенню початку Національного конкурсу серед ЗМІ “Єднаймося заради дітей. Єднаймося проти СНІДу”, який впроваджується БФ “Інтелектуальна перспектива” за фінансової підтримки Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 255-75-41. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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