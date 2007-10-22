”Прес-конференція Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра про допомогу фонду дітям з вадами слуху”

Прес-конференція Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра, на якій йтиметься про допомогу фонду дітям з вадами слуху. Фонд вже передав 22 школам-інтернатам звукопідсилюючу сурдотехнічну апаратуру та слухомовні тренажери колективного та індивідуального призначення. Таке обладнання сприяє повноцінному навчанню дітей, суттєво розширює їх слуховий діапазон, допомагає покращити розумові та комунікативні здібності. Учасники: голова Правління Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра Валентина Довженко, голова наглядової Ради Фонду Ян Табачник, директор ДП «Фаворит Плюс» Лариса Бернадіна, доктор технічних наук, керівник Науково-виробничим підприємства «ВАБОС» Борис Мороз, управляючий партнер Компанії «ХХІ століття» Олег Салман, директор ДП «ПростоФінанс» Марк Рей (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 253-38-03, 8-067-239-94-19. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.