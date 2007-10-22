У Києві відкриють Центр серця
Відкриття заплановано на листопад
Відкриття столичного Центру серця заплановано на листопад.
Про це повідомила начальник Головного управління охорони здоров’я міської держадміністрації Людмила КАЧУРОВА, передає радіо “Київ”.
За її словами, першу операцію у Центрі можна буде зробити вже до кінця цього року.
Л.КАЧУРОВА зауважила, що Центр вже майже готовий, однак ще тривають завершальні роботи.
За її словами, вже набрано штат центру і призначено керівника.
Як повідомляв УНІАН, в липні ц.р. заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявила, що Центр серця в Києві буде відкритий 1 вересня поточного року.
«Центр серця почне вже функціонувати і приймати пацієнтів з 1 вересня. Вже затверджений статут цього центру. Закуплено все устаткування», - розповіла вона.
Влітку затримку з введенням Центру в експлуатацію в мерії пояснили тим, вже під час його будівництва виникла потреба у збільшенні майже вдвічі початкового бюджету.
Рішення про будівництво міського Центру серця було прийнято у 2004 р. з метою ліквідації черг на проведення операцій на серці. Будівництво центру на вулиці Братиславській, 5-а, розпочалося влітку 2005 року. Центр кардіології планувалось відкрити до кінця 2006 р.
Повна вартість будівництва становитиме 404 млн. грн.