Психологи дізналися, що потрібно людині для щастя

Психологи з Університету Ноттінгема встановили, що можливість з`їсти плитку шоколаду, полежати у ванній, подрімати посеред дня або прогулятися в парку найпозитивніше впливає на наше відчуття благополуччя.

Психологи порівняли «рівень щастя» переможців лотереї з контрольною групою, використовуючи «Шкалу задоволеності життям», розроблену в Університеті Іллінойсу.

Респондентів розпитували, наскільки вони задоволені різними аспектами життя, вивчали їх різні стани, настрої, і те, як часто вони тішили себе і в якій формі.

Виявилось, що навіть для людей забезпечених це не розкішні автомобілі або коштовності. Велике задоволення респонденти одержують від прослуховування музики, читання книг або від келиху вина в спокійній домашній обстановці.

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