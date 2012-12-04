В Україні діятиме програма сприяння інтеграції інвалідів

В Україні реалізуватимуть програму «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні», яка спрямована на впровадження стандартів доступності та універсального дизайну, що забезпечить залучення й участь людей з інвалідністю у суспільне життя.

Як повідомили УНІАН у Представництві ООН в Україні, впровадження цієї програми передбачено укладеним Меморандумом про взаєморозуміння між Програмою розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН), Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП), Міністерством соціальної політики України (Мінсоцполітики) та Всеукраїнським громадським соціально-політичним об’єднанням «Національна Асамблея інвалідів України» (НАІУ).

Програма впроваджуватиметься упродовж двох років - з 1 грудня 2012 року до 30 листопада 2014 року. Її бюджет становить 365 тис. 400 доларів, які буде надано Партнерством ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю, а також ПРООН та ЮНІСЕФ.

Програма реалізується з метою подолання існуючих бар`єрів, які заважають або обмежують рівний доступ інвалідів до послуг і об`єктів, призначених для широкої громадськості. Вона реалізовуватиметься на регіональному (Харківська область) та національному рівнях. Відзначається, що ця програма сприятиме і виконанню статей 4, 9, 23, 25, 26, 27 Конвенції ООН про права інвалідів.

На регіональному рівні в ході реалізації програми планується проведення всебічної оцінки існуючих можливостей і бар`єрів для людей з інвалідністю у двох регіонах Харківської області та розроблення місцевих стратегій і планів дій з вирішенню проблем доступності. Заплановано реалізацію ініціатив громад спільно з місцевими органами влади, громадськими організаціями та установами ООН.

На національному рівні планується розробка нормативної бази та навчальних програм щодо застосування принципів доступності та універсального дизайну для державних органів та навчальних закладів і, зокрема, заплановано проведення першої національної конференції з метою просування принципів універсального дизайну, поширення практичного досвіду та представлення результатів проекту у партнерстві з центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Також проводитимуться інформаційні та громадські просвітницькі кампанії щодо подолання упереджень стосовно людей з інвалідністю.