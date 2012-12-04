Лікарні ДУС наприкінці листопада закупили товарів на 25 млн грн

Медичні заклади Державного управління справами 23-29 листопада за результатами тендерів уклали низку угод на придбання товарів і послуг на загальну суму 25,30 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на Вісник державних закупівель.

Клінічна лікарня «Феофанія» замовила товарів та послуг на 23,64 млн грн. В тому числі за 16,42 млн грн у компанії «Укрмедресурс» придбано монопланову мультивісьову рентгенівську ангіографічну систему у комплекті. Ще 0,22 млн грн коштував капремонт гама-камери Skylight AZ із заміною двигуна, за 2,98 млн грн придбано інфузійну систему для введення радіофармацевтичних препаратів під час проведення позитронно-емісійної томографії, за 2,50 млн грн придбано запасні деталі до циклотрону RDS Eclipse RD, модулів синтезу Explora FDG4 та ПЕТ-КТ томографа Biograph 64. Також компанія «Київенерго» отримає 1,52 млн грн за теплопостачання.

Загалом з початку 2012 року «Феофанія» провела тендери на 192,86 млн грн.

ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» за 1,66 млн грн придбало витратні матеріали, меблі та медичне обладнання для лікарської амбулаторії по вул. Верхня, 5 у Києві.

Загалом ця установа ДУС цього року провела тендери на 21,26 млн грн.

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