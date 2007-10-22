У Європі заборонили сіль із йодатом калію

Йодовану сіль слід тримати в сухому, холодному місці, тоді вона краще зберігатиме свої властивості. Сіль із відкритої пачки треба вжити за три-чотири місяці.

"При нагріванні йод випаровується наполовину, тому їжу краще солити безпосередньо перед уживанням, — радить Олександр ГРИДЬКО, лікар центру ведичної медицини ”Расаяна”".

Сіль, насичену йодатом калію, лікарі вживати не радять. Довели, що ця речовина має канцерогенні властивості. Її використання в Європі заборонили.

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