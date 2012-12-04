Необхідно прискорити реформування інтернатів - Янукович

Президент України Віктор Янукович доручив уряду прискорити роботу щодо реформування інтернатних закладів та запровадження цільового фінансування потреб дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини.

За словами глави держави, міжнародні організації неодноразово висловлювали застереження щодо існування в Україні інтернатів.

В.Янукович наголосив, що на противагу розвиненим країнам, де інтернати працюють з обдарованими дітьми, в Україні ці заклади, як правило, утримують нужденних дітей, дітей з особливими потребами тощо.

Президент висловив жаль, що сьогодні гальмується реалізація прийнятих рішень щодо реформування інтернатної системи. За словами глави держави, невиконаним залишається завдання стосовно унормування діяльності закладів нового типу, розробка і затвердження нового механізму «Гроші ходять за дитиною».

«Вимагаю від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів терміново розробити та затвердити положення про заклад нового типу, передбачивши фінансування потреб дитини», - сказав Президент.

Уповноважений з прав дитини Юрій Павленко перед початком наради сказав журналістам, що радянська система інтернатних закладів буде неодмінно змінена. Він висловив впевненість, що вже найближчим часом в Україні існуватимуть лише сімейні форми виховання.

Він зауважив, що Україна стала першою країною на пострадянському просторі, для якої сімейна форма виховання стала не альтернативою інтернатам, а основною системою. Ю.Павленко зауважив, що самі інтернати будуть трансформуватись в спеціальні або загальні освітні заклади, центри з допомоги дітям тощо.

Він також розповів, що на сьогоднішній день в Україні 96 тис. дітей-сиріт. З них більшість виховуються у сімейній формі, однак 16 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишаються в інтернатах.