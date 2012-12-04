Як оцінювати роботу соціальних працівників?

Президент України Віктор Янукович доручив уряду розробити об’єктивні показники ефективності діяльності фахівців соціальної роботи та їх реального впливу на вирішення проблем сімей з дітьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини.

«Виділені кошти на запровадження посад соціальних фахівців повинні працювати в інтересах людей», - наголосив В.Янукович.

Крім того, В.Янукович підкреслив, що голови обласних державних адміністрацій мають проаналізувати діяльність керівників райдержадміністрацій щодо захисту прав дитини та вжити вичерпних заходів для покращення ситуації в цій сфері.

Глава держави зазначив, що йдеться, зокрема, про роботу з сімейного влаштування дітей, які вже втратили батьків. Він назвав неприпустимою ситуацію, за якої у третині адміністративно-територіальних одиниць - 219 - протягом року не влаштовано до сім’ї жодної дитини.

«Щодо керівників, які недостатньо уваги приділяють цьому питанню, чекаю кадрових пропозицій», - сказав В.Янукович.