2013 оголосять Роком дитячої творчості
13:17, 04 грудня 2012Країна
0
Янукович підпише указ
Президент України Віктор Янукович планує оголосити наступний, 2013 рік, Роком дитячої творчості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини.
Він зауважив, що найближчим часом підпише відповідний указ. В.Янукович пообіцяв, що це буде не просто лозунг, а держава робитиме реальні кроки, в тому числі, стосовно фінансування деяких програм з бюджету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter