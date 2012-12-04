2013 оголосять Роком дитячої творчості

Президент України Віктор Янукович планує оголосити наступний, 2013 рік, Роком дитячої творчості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини.

Він зауважив, що найближчим часом підпише відповідний указ. В.Янукович пообіцяв, що це буде не просто лозунг, а держава робитиме реальні кроки, в тому числі, стосовно фінансування деяких програм з бюджету.