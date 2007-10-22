Україна взяла участь у Європейському форумі «Всі проти туберкульозу»

Делегація України на чолі з віце-прем’єр-міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ та міністром охорони здоров’я Юрієм ГАЙДАЄВИМ взяла участь у Європейському міністерському форумі «Всі проти туберкульозу», який відбувся у Берліні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, загалом у форумі, що був організований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Міністерством охорони здоров’я ФРН, взяли участь 53 урядових делегації з європейських країн.

Метою форуму було посилити боротьбу з туберкульозом на державному рівні, а також зобов`язати європейські держави забезпечити повне і адекватне фінансування заходів, направлених на профілактику туберкульозу і боротьбу з ним.

Ю.ГАЙДАЄВ взяв участь у дискусії з теми «Яка увага приділяється туберкульозу як проблемі громадського здоров’я в національних системах охорони здоров’я». У своєму зверненні до присутніх Ю.ГАЙДАЄВ зазначив, що сьогодні в Україні кожну годину реєструється 4 нових випадки туберкульозу і 1 випадок смерті від цього захворювання, а за останніх 10 років поширеність активних форм туберкульозу зросла на 6%.

Ю.ГАЙДАЄВ підкреслив, що поліпшення соціального добробуту населення, підготовки і соціального забезпечення медичних кадрів, істотне збільшення фінансування протитуберкульозних заходів - це першочергові державні завдання щодо подолання епідемії туберкульозу, над вирішенням яких працюють сьогодні в Україні.

За результатами дискусій учасники Форуму схвалили декларацію Європейського регіону проти туберкульозу.

В ході роботи заходу відбулись численні зустрічі Міністра охорони здоров’я України з його колегами міністрами, керівництвом ВООЗ та Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, представниками національних та міжнародних неурядових організацій.

За даними МОЗ, в Україні на сьогоднішній день загальна кількість хворих, що перебувають під спостереженням протитуберкульозних закладів, становить 515 тисяч осіб, у тому числі кількість хворих активними формами туберкульозу становить 99 тисяч осіб.