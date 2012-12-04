Більш як 14 тис. українців пройшли безкоштовне вимірювання цукру

Київ. 4 грудня. УНІАН. В рамках Всеукраїнського тижня профілактики діабету наприкінці листопада більше 14 тис. громадян пройшли безкоштовне вимірювання цукру в крові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з опрацьованими даними по регіонах, підвищений вміст глюкози в крові серед обстежених виявили у 15% громадян.

Як зазначили в МОЗ, головна мета Всеукраїнського тижня профілактики – привернути увагу громадян України до основних факторів ризику розвитку цукрового діабету та виявлення нових випадків захворювання, яке дуже часто протікає безсимптомно. Адже за статистикою, лише 40% громадян знають про те, що в них підвищений рівень глюкози в крові.

На сьогодні у світі більше 150 млн хворих на цукровий діабет, щороку їхня кількість збільшується на 5-10%. В Україні людей з такою недугою більше 1 млн.

Цукровий діабет є важким довічним захворюванням, при якому, на жаль, неможливе повне виліковування. Хвороба може призвести до численних ускладнень, зокрема, до ампутації кінцівок, сліпоти, інсультів. Саме тому якісне і повноцінне життя хворого можливе лише за умови правильної поінформованості та усвідомлення відповідальності за власне здоров’я, наголосили в МОЗ України.