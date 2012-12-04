Закон щодо безбар’єрного середовища не виконується

Голова Національної Асамблеї інвалідів України, народний депутат України Валерій Сушкевич заявляє про невиконання законів України в контексті безбар’єрності життєвого середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Сушкевич сказав під час Всеукраїнського конгресу для представників громадських організацій інвалідів, державних органів влади та фахівців, які працюють в сфері будівництва та архітектури «Безбар’єрна Україна».

«Я хотів би звернутися до Президента України і до уряду України, і до Верховної Ради, що найстрашніше, що ми робимо, - свідомо витрачаємо державні кошти, будуючи нові бар’єри, створюючи нові бар’єри для людей з інвалідністю» - сказав В.Сушкевич і додав, що ніхто не несе за це жодної відповідальності.

Крім того, він наголосив: «Одна з тих проблем, які створила ця Верховна Рада – це спрощена система прийняття споруд в експлуатацію».

Він висловив переконання, що таким чином, чинні державні будівельні норми через «спрощену систему» втрачають підконтрольність і відповідальність за них.