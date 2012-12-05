Відкрилась виставка робіт переможців Всеукраїнського фестивалю для інвалідів

Переможці Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя» представили у Києві свої роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, виставку творів образотворчого, фото- та декоративно-прикладного і народного мистецтва учасників фестивалю було розміщено у фойє Національної музичної академії імені П.Чайковського.

У цьогорічному Всеукраїнському фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя» взяли участь понад 200 представників з різних регіонів України. Головною метою мистецької акції, засновником якої виступає Мінкультури, є сприяння процесу реабілітації і соціальної адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями засобами мистецтва, всебічне вивчення проблем творчої діяльності інвалідів, розширення творчих зв`язків людей з обмеженими фізичними можливостями та привернення уваги державних, громадських організацій та комерційних структур до проблем інвалідів.

Також сьогодні в Концертній залі музичної Академії відбувся гала-концерт заключного етапу Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя».

На початку гала-концерту заступник міністра культури Тимофій Кохан привітав переможців фестивальних конкурсів та зазначив, що загалом у відбіркових турах взяли участь понад 6 тис. осіб з усіх регіонів країни.

«Хочу нагадати, що цей фестиваль було започатковано в рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів. Важливим є те, що творчий, мистецький фестиваль – це єдиний напрямок, у якому людина може відчувати себе абсолютно без вад. І саме цим фестивалем ми даємо людям з обмеженими можливостями відчути себе повноцінними членами суспільства», - зазначив він.

Фестиваль традиційно проводиться за такими видами мистецтв: музичне та театральне мистецтво; хореографічний жанр; театральне мистецтво; інструментальне виконання; художня творчість; декоративно-прикладне і народне мистецтво; скульптура; літературне мистецтво тощо. Кожна з номінацій передбачає одне призове місце.

«Сьогодні, побачивши концерт переможців, можна з впевненістю сказати, що це люди самодостатні і сильні. Ми в них маємо вчитись. І серед сьогоднішніх учасників – переможців фестивалю вже багато професійних артистів», - додав Т.Кохан.