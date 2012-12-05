Понад 120 тис українців постраждали від торгівлі людьми

Понад 120 тис. українських чоловіків, жінок і дітей постраждали від торгівлі людьми з 1991 року.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Міжнародної організації з міграції в Україні.

«На жаль, Україна досі страждає від сучасного рабства», - констатував голова Представництва МОМ Манфред Профазі.

Водночас, відзначив він, Представництво МОМ допомогло вже 9-м тисячам українців, постраждалим від торгівлі людьми.

«МОМ також прагне підвищити обізнаність мігрантів щодо їхніх прав та покращити спроможність держави захищати своїх громадян від пасток сучасного рабства та карати злочинців», – сказав М.Профазі.

При цьому в Представництві МОМ поінформували, що 4 грудня вони провели у Києві Шосту церемонію нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми, в ході якої було відзначено окремих особистостей та інституції, які зробили вагомий внесок у боротьбу з сучасним рабством.

Зокрема, колишню постраждалу від торгівлі людьми було нагороджено за особисту хоробрість і порятунок іншої дівчини від тієї саме долі. Відділ боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності Управління МВС України у Волинській області отримав нагороду за розслідування кримінальної справи і порятунок робітників, яких змушували сортувати сміття на сміттєзвалищі. Вінницьку неурядову організацію «Джерело надії» було відзначено за надання допомоги та підтримки постраждалим від торгівлі людьми. А Департамент гендерної політики та оздоровлення дітей Міністерства соціальної політики України здобув нагороду за консолідацію зусиль уряду в протидії сучасному рабству.

«Подолання такого ганебного явища, як торгівля людьми, можливе лише за умови консолідації зусиль уряду, міжнародної спільноти та використання кращих світових практик», – зазначив в.о. віце-прем’єр-міністра України Сергій Тігіпко у своєму письмовому зверненні до гостей церемонії.