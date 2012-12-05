Наступний рік буде в СНД Роком екологічної культури

2013 рік у СНД буде Роком екологічної культури і охорони навколишнього середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні Ради голів держав СНД в Ашгабаті.

За його словами, про важливість цієї теми особливо говорив Президент України Віктор Янукович.

За словами О.Лукашенка, голова Української держави запросив своїх колег з СНД до Чорнобиля, де зараз будується унікальний саркофаг на АЕС.