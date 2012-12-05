Наступний рік буде в СНД Роком екологічної культури
15:23, 05 грудня 2012Країна
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Янукович запросив відвідати Чорнобиль
2013 рік у СНД буде Роком екологічної культури і охорони навколишнього середовища.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні Ради голів держав СНД в Ашгабаті.
За його словами, про важливість цієї теми особливо говорив Президент України Віктор Янукович.
За словами О.Лукашенка, голова Української держави запросив своїх колег з СНД до Чорнобиля, де зараз будується унікальний саркофаг на АЕС.
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