Чоловік пожертвував нирку своїй нареченій

31-річний житель міста Манхассет (штат Нью-Йорк) погодився стати донором нирки для своєї нареченої, яка страждає на ниркову недостатністю. Операція з трансплантації органу, що відбулася минулого понеділка, пройшла успішно, повідомляє UPI.

23-річна Джарена Бейтс (Jarena Bates) вісім років страждала на захворювання нирок. У травні цього року лікарі діагностували у неї ниркову недостатність, і оголосили про необхідність пересадки донорської нирки.

Надія знайти донора була досить слабкою: у Нью-Йорку більше 5 тисяч людей потребують пересадки нирки, а час очікування трансплантації становить в середньому від семи до дев`яти років. Тим часом, наречений Джарени Тай Джонсон (Tye Johnson) заявив про своє бажання стати донором. Проведені аналізи підтвердили, що Джонсон і Бейтс є «ідеальною парою», повідомив хірург Ернесто Молменті.

«Вони виявилися сумісними щодо групи крові та генетики», - сказав лікар. – «Їх історія краща, ніж у Ромео і Джульєти».

Операція з трансплантації нирки була зроблена в університетській лікарні Північного берега (North Shore University Hospital) тиждень тому. Втручання пройшло успішно, і нині обидва пацієнти йдуть на поправку. За словами Джонсона і Бейтс, вони планують одружитися 15 жовтня наступного року, відзначивши таким чином річницю операції.

Медпортал