Спецкомісія МОЗ перевірила дитячий санаторій «Затока»

Міністерство охорони здоров я України створило спеціальну комісію для розслідування ситуації у санаторії "Затока" (Одеська область).

Як повідомили УНІАН у Департаменті реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, для з’ясування ситуації, що склалася у ДЗ «Дитячий спеціалізований санаторій «Затока», а також з метою підтвердження або спростування фактів, зазначених в Інтернет-мережі, щодо організації роботи закладу, наказом МОЗ України було створено комісію, яка виїхала на місце та здійснила перевірку.

Згідно з аналізом анонімного анкетування дітей за останні три місяці (вересень, жовтень, листопад) щодо роботи санаторію, 70% дітей дали оцінку – „добре”, 28% - „задовільно”, 2% - „не задовільно”. При цьому більшість скарг стосуються харчування, діти хочуть більше солодощів в раціоні, смаженої картоплі та не бажають займатися ранковою гімнастикою.

Щодо викладених гр. Антоненко фактів щодо знущань над дітьми, які перебувають на лікуванні в санаторії, комісія не знайшла підтверджень їм та спростувала інформацію про грубу поведінку персоналу «Затоки». Згідно з психолого-педагогічною характеристикою, зазначена у повідомленні-скарзі, дитина Антоненко Віолетта, охарактеризована, як активна, комунікативна дитина, психологічно стабільна, яка відповідально відносилась до навчання.

Щодо заяви про випадок з 5-річною дівчинкою Роксоланою з м. Києва, з’ясовано, що в кожній палаті, де встановлені металопластикові вікна, вони не відчиняються заради безпеки, а працюють лише з верхнім провітрюванням. Старі ж вікна з дерев’яними рамами закриті наглухо, а для доступу повітря відкриваються на верхні фрамуги. Всі вікна виходять на терасу завширшки понад два метри.

Двері в палатах на ключ не зачиняються, тож діти мають вільний доступ до своїх речей, які знаходяться в шафі кожної палати.

На момент роботи комісії 30.11.2012 року в санаторії перебувало 139 дітей.

Переглянувши медичні карти стаціонарних пацієнтів за даний заїзд, масового виїзду не виявлено. На 01.11.2012 року в «Затоці» залишалося 237 відпочивальників. Окрім того, заїхало з 01.11.2012 року 142 дитини. Вибуло, згідно з термінами перебування, 228. За останній місяць достроково виїхало лише 12 дітей (з різних причин), що складає близько 8%.

У відділенні дітей з 3-х до 10 років, відповідно до режиму дня, затвердженого головним лікарем санаторію, вечеряють діти о 19.00, відбій - о 20.30.

Забезпечення медикаментами проводиться відповідно до постанови КМ України від 05.09.1996 року № 1071 „Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету” та наказів МОЗ України № 154 від 07.07.2000 та № 479 від 30.11.2000.

Лікування в закладі здійснюється відповідно до наказів МОЗ України та протоколів за спеціальністю (наказ № 364 від 28.05.2009 та № 4 від 12.01.2009).

Щодо факту прийому дітьми препарату ноофен, то відповідно до звіту про рух медикаментів і спец матеріалів, меморіальний ордер №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами) і №13 (накопичувальна відомість витрачання матеріалів) за період листопад 2011 – листопад 2012 року включно, виявлено, що вказаний препарат закладом не отримувався та дітям не призначався.

При перевірці прибуткових та видаткових накладних щодо надходження та видачі медикаментозних препаратів, препарат ноофен не зазначений.

При перевірці прибуткових ордерів та касової книги за період з листопада 2011 по листопад 2012 року, фактів внесення коштів за придбані путівки на місці не зафіксовано. Розподіл путівок, які є безкоштовними, відбувається згідно з рознарядкою МОЗ України , управліннями охорони здоров’я.

При перевірці роботи харчоблоку встановлено, що в наявності є добова меню-розкладка та перспективна на два тижні. Набір продуктів відповідає віковим нормам відповідно до постанови КМУ №1591 від 22.11.2004 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”. Добові проби меню зберігаються в холодильнику протягом наступних 24 годин.

Скарги та пропозиції дітей та їх батьків викладені в журналі відгуків та пропозицій санаторію, який розпочато 04.06.2007 року. В ньому зазначені, зокрема, позитивні відгуки про медперсонал та вихователів.Висновки, зроблені із записів зазначеного журналу, свідчать, що більшість дітей задоволена перебуванням в санаторії та бажають повернутися сюди на відпочинок та лікування. Деяка невдоволеність дітей пов’язана з організаційними умовами перебування, такі як режим дня, небажання дітей займатися ранковою гімнастикою та побажаннями урізноманітнити меню.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, комісія прийшла до висновку, що факти, викладені в засобах масової інформації, не знайшли свого підтвердження та є сфальсифікованими.