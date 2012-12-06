Завтра в Україні очікується мокрий сніг

Завтра вночі в Україні, крім більшості західних областей, очікується мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь.

На півночі Лівобережжя місцями сильні опади, вдень без істотних опадів, лише у більшості північних, Полтавській областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг, повідомили УНІАН в Украгідрометцентрі.

На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині вночі окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та Вінницькій областях вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

На решті території вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла, у східних, Запорізькій, Херсонській областях 0-5° тепла, в Криму до 9°.

У Київській області у п’ятницю вночі мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві вночі мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.