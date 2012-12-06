Трансплантологічна галузь в Україні дійшла точки неповернення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це наголошували учасники круглого столу «Питання розвитку та реформування трансплантаційної служби України».

За словами головного лікаря Київського центру трансплантації кісткового мозку, головного позаштатного спеціаліста Головного управління охорони здоров’я з трансплантології Віктора Хоменка, трансплантація органів у лікувальних закладах Києва взагалі не розвивається.

«Ми дійшли до тої точки неповернення, коли не буде вже що розвивати та реформувати. Ми дуже занепокоєні. У столиці функціонують 11 лікувальних закладів, діяльність яких пов’язана з різного виду трансплантацією, зокрема, трансплантація кісткового мозку, тканини при опікових ураженнях, і розвивалася до цього року трансплантація роговиці та склери при ураженнях очей. Трупна трансплантологія взагалі не розвивається», - наголосив В.Хоменко, підкресливши, що проблеми галузі мають розв’язуватися комплексно та системно.

«Тут спливає норма поняття «презумпції згоди/незгоди», різниці між ними жодної, за умови, якщо виконується закон... Хворі з України, які потребують трансплантації, їдуть на лікування за кордон, вивозячи мільйони коштів, зокрема й державних. Таким чином ми інвестуємо у спеціалістів інших держав, вкладаючи гроші у їхній розвиток та розвиток тих держав, куди пацієнти їдуть. Водночас в Україні нема реактивів, витратних матеріалів, медикаментів», - зазначив В.Хоменко.

Зокрема, Київський центр серця замість 150 мільйонів гривень на витратні матеріали отримав 4,8 млн грн, зазначали учасники круглого столу.

Директор Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця», головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я з хірургії серця і магістральних судин Борис Тодуров зазначив, що "30 % українців ментально готові дати згоду щодо посмертного забору своїх органів".

Водночас, підкреслив лікар, щороку в Україні через серцево-судинні хвороби помирають 400 тисяч людей, значну частину таких хворих можна було б врятувати завдяки трансплантації серця.

Як повідомляв УНІАН, до Верховної Ради було подано концепцію розвитку служби трансплантації органів, яку розробила робоча група спеціалістів-трансплантологів регіональних центрів трансплантації.

За словами директора Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин Міністерства охорони здоров’я Руслана Салютіна, у концепції виписана норма «презумпції згоди/незгоди», що дозволяє використовувати органи українців після їхньої смерті, якщо вони не написали відмови від цього за життя.