В Україні відкриють центр підготовки собак-поводирів

У Дніпропетровську планують відкрити перший в Україні центр, який готуватиме собак-поводирів для незрячих людей.

Як повідомляє «Сегодня», вже підбирають майданчик для майбутнього центру, який, ймовірно, буде збудований у районі селища Березанівка.

За словами директора благодійного фонду «Інваліди за рівноправ`я» Олега Новикова, на сьогодні в Україні живе лише один такий спеціально навчений собака. «Причому, його підготувало подружжя, інваліди по зору. Вони виховали собаку під себе. Річ у тім, що в країні немає жодного кінолога, який би спеціалізувався на цій проблемі. Тому ми залучаємо для роботи в нашому центрі фахівців із Росії» - розповів О.Новиков.

Для цього проекту планується залучати не дорогі породи собак, які часто виховують на поводирів (лабрадор, німецька вівчарка і ротвейлер), а дворняжок.

Таким чином вирішуватимуться відразу дві проблеми – незрячі люди безплатно отримають собак-поводирів, а місто помалу почне звільнятися від безпритульних собак.