У Києві створили перший в Україні реєстр дітей з епілепсію

10:08, 07 грудня 2012
Країна
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Досвід потібен країні

 У Києві створили перший в Україні реєстр дітей, хворих на епілепсію.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, єдина база дозволить оптимізувати та значно покращити реабілітацію, освіту та соціальну адаптацію маленьких пацієнтів.

В столиці діти, хворі на епілепсію, проходять лікування у Київському міському центрі дитячої епілепсії, що працює на базі неврологічного відділення київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Фахівці Центру використовують найсучасніші терапевтичні методики та препарати. Щороку медичну допомогу в Центрі отримують більше тисячі дітей. Лікуються маленькі кияни безкоштовно.

За словами головного дитячого невролога МОЗ України Володимира Мартинюка, цей досвід потрібно розповсюджувати на всю країну. 

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