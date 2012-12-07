У Києві створили перший в Україні реєстр дітей з епілепсію

У Києві створили перший в Україні реєстр дітей, хворих на епілепсію.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, єдина база дозволить оптимізувати та значно покращити реабілітацію, освіту та соціальну адаптацію маленьких пацієнтів.

В столиці діти, хворі на епілепсію, проходять лікування у Київському міському центрі дитячої епілепсії, що працює на базі неврологічного відділення київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Фахівці Центру використовують найсучасніші терапевтичні методики та препарати. Щороку медичну допомогу в Центрі отримують більше тисячі дітей. Лікуються маленькі кияни безкоштовно.

За словами головного дитячого невролога МОЗ України Володимира Мартинюка, цей досвід потрібно розповсюджувати на всю країну.